Düzce'de sıkı trafik denetimi: 1.175 sürücüye ceza, 232 araç trafikten men edildi

Denetimin kapsamı:

7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü trafik uygulamalarında toplam 8.812 araç ve 1.665 motosiklet kontrol edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 1.175 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 232 araç trafikten men edildi.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Denetim raporuna göre tespit edilen ceza ve trafikten men işlemleri, saha çalışmalarının doğrudan sonucu olarak kayda geçti. Uygulamalarda öne çıkan sayı ve oranlar bölgesel trafik güvenliği verilerine eklendi.

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 8 BİN 812 ARAÇ, BİN 665 MOTOSİKLET DENETLENİRKEN, KUSURLU GÖRÜLEN BİN 175 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.