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Düzce'de sıkı trafik denetimi: 1.175 sürücüye ceza, 232 araç trafikten men edildi

7-13 Eylül 2026'de Düzce'de gerçekleştirilen denetimlerde 8.812 araç ve 1.665 motosiklet kontrol edildi; 1.175 sürücüye idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de sıkı trafik denetimi: 1.175 sürücüye ceza, 232 araç trafikten men edildi

Denetimin kapsamı:

7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Düzce'de polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü trafik uygulamalarında toplam 8.812 araç ve 1.665 motosiklet kontrol edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 1.175 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 232 araç trafikten men edildi.

Sonuçların değerlendirilmesi:

Denetim raporuna göre tespit edilen ceza ve trafikten men işlemleri, saha çalışmalarının doğrudan sonucu olarak kayda geçti. Uygulamalarda öne çıkan sayı ve oranlar bölgesel trafik güvenliği verilerine eklendi.

DÜZCE&#039;DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 8 BİN 812 ARAÇ, BİN 665...

DÜZCE'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 8 BİN 812 ARAÇ, BİN 665 MOTOSİKLET DENETLENİRKEN, KUSURLU GÖRÜLEN BİN 175 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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