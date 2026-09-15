Düzce'de kesinleşmiş 17 yıl 1 ay 10 gün cezası olan şüpheli yakalandı

Düzce'de aranan şahıs yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakalayarak adli mercilere sevk etti. Operasyon, aranan şahısların tek tek yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Yakalama detayları:

Yapılan çalışmalar sonucunda muhafaza altına alınan şahsın, emniyet kayıtlarına göre hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 10 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İlk duyurularda yer alan 17 yıl 10 gün ifadesi, polis kayıtlarındaki detaylarla netleşti.

Birimin çalışması ve sonuç:

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenli ve koordineli operasyonlar yürütüyor. Yakalanan T.Y.(25), işlem ve teslim işlemlerinin ardından ilgili mercilere intikal ettirilerek cezaevine teslim edildi.

T.Y.(25) YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.