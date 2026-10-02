Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Çerkezköy'de görüntüleri paylaşan kişi gözaltına alınıp tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medyada ve yerel basında yayılan Türk bayrağının çöpe atıldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, görüntüleri paylaşan kişinin aynı zamanda bayrakları çöpe atan kişi olduğunu belirledi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Olayın duyulmasının ardından emniyet ekipleri görüntüleri analiz etti ve paylaşımı yapan kişinin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

Hukuki süreç ve önceki kayıtlar:

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında ayrıca şüphelinin daha önceki kaydında kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

Olay, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin yerel basına intikal etmesiyle gündeme geldi ve emniyetin çalışması sonucu gerçek sorumlunun aynı kişi olduğu ortaya kondu. Yetkililer, kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin ve devlet sembollerine yönelik eylemlerin takibi ve yasal sürecin işletilmesinin devam ettiğini açıkladı.

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