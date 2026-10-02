Dolar 49,1408 +0,13%
Euro 55,3176 +0,18%
Bist 12.319,83 +0,58%
Altın Gram 6.668,81 +0,44%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,61 -2,64%
--°

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atıp 'vatan hainleri bayrak atmış' diyerek görüntüleri paylaşan Y.T., halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:18

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çerkezköy'de Türk bayrağı provokasyonu: görüntüleri paylaşan kişi tutuklandı

Çerkezköy'de görüntüleri paylaşan kişi gözaltına alınıp tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sosyal medyada ve yerel basında yayılan Türk bayrağının çöpe atıldığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada, görüntüleri kaydederek basına servis eden kişinin Y.T. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, görüntüleri paylaşan kişinin aynı zamanda bayrakları çöpe atan kişi olduğunu belirledi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Olayın duyulmasının ardından emniyet ekipleri görüntüleri analiz etti ve paylaşımı yapan kişinin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

Hukuki süreç ve önceki kayıtlar:

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kapsamında ayrıca şüphelinin daha önceki kaydında kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

Olay, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin yerel basına intikal etmesiyle gündeme geldi ve emniyetin çalışması sonucu gerçek sorumlunun aynı kişi olduğu ortaya kondu. Yetkililer, kamuoyunu yanıltıcı içeriklerin ve devlet sembollerine yönelik eylemlerin takibi ve yasal sürecin işletilmesinin devam ettiğini açıkladı.

TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDE PROVAKASYON YAPAN ŞAHIS, ‘HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMAK’ SUÇUNDAN...

TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDE PROVAKASYON YAPAN ŞAHIS, ‘HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMAK’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işle...
images

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı
images

Evde oynayan genç tüfeğin ateş alması apartmanda paniğe neden oldu
images

Isparta'da şarampolde takla atan otomobil 150 metre sürüklendi, 3 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gençlerin iklim projeleri Samsun'da uygulamaya dönük fikirlerle yarıştı

Karapınar Caddesi'nde direksiyon hakimiyeti kaybı: çocuğa çarpan motosiklet işletmeye daldı

Dosya 14 yıl sonra aydınlandı: Yakup'un babası tutuklandı

Türkiye ve Gürcistan arasında eğitimde kapsamlı iş birliği anlaşması

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı