Evde oynayan genç tüfeğin ateş alması apartmanda paniğe neden oldu

Bafra'da evde tüfeğin ateş alması

Samsun'un Bafra ilçesi Mevlana Mahallesi Muhtar Kadir Şahin Sokak'ta meydana gelen olayda, 23 yaşındaki H.M.P.'nin evde oynadığı belirtilen tüfek aniden ateş aldı. Silahın saçması evin camına isabet ederek camı deldi ve apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, söz konusu tüfeğin babasından kaldığı ifade edildi. H.M.P.'nin ev içinde bulunduğu sırada tüfeğin ateş alması sonucu oluşan patlama, çevredeki sakinlerin dikkatini çekti. Patlama sesini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olayın etkisiyle evde bulunan annenin sağlık durumu kötüleşti ve fenalık geçirdi; olay yerine çağrılan sağlık ekipleri anneye müdahale etti.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından H.M.P. Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ifadesinin alınması için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Sağlık ve kolluk ekiplerinin müdahalesinin ardından olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

Olay, yerel halkta tedirginlik yarattı; yetkililer benzer kazaların önlenmesi açısından silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesinin önemine işaret eden uygulamaların hatırlatılacağını açıkladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.