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Kaymakam Ayşegül Yıldırım'dan Saraycık'ta yaşlı çifte gönülden ziyaret

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü'nde Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti ziyaret ederek sağlık huzur ve mutluluk diledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Ayşegül Yıldırım'dan Saraycık'ta yaşlı çifte gönülden ziyaret

kaymakamın saraycık ziyaretinde buluşma:

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Saraycık Köyü'nde yaşayan yaşlı çifti evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Yıldırım, çiftle bir süre sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu ve günlük yaşamlarına ilişkin durumlarını dinledi.

buluşmada iletilen dilekler:

Yıldırım, konuşmasında çiftin sağlığına ve huzuruna vurgu yaparak onlara sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Ziyaret, resmi bir programdan öte samimi bir ev sohbeti havasında geçti; Kaymakam, büyüklerin hayat tecrübesinin toplum için önemine dikkat çekti.

büyüklerin rolleri ve ziyaretin önemi:

Kaymakamın açıklamasında, yaşlı bireylerin birikimlerinin toplum değerleri açısından taşıdığı önem öne çıktı. Saraycık'taki ziyaretin amacı, hem Dünya Yaşlılar Günü'ne dikkat çekmek hem de yerel düzeyde yaşlılara yönelik ilgi ve desteği göstermekti.

Ziyaret, samimi sohbet ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

ALTINTAŞ KAYMAKAMI YILDIRIM’DAN YAŞLI ÇİFTE ANLAMLI ZİYARET

ALTINTAŞ KAYMAKAMI YILDIRIM’DAN YAŞLI ÇİFTE ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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