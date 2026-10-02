Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde poyraz hayatı zorluyor

Gün içinde artan rüzgar ve ölçümler:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuzeydoğulu poyraz, kent genelinde hissedilir bir hareketlilik oluşturdu. Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı 19 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızı yer yer saatte 40 kilometreye kadar çıktı.

sahil ve deniz koşulları:

Marmara Denizi kıyısındaki sahil şeridinde rüzgarın etkisi daha belirgin. Şiddetli poyraz nedeniyle deniz yüzeyinde hareketlilik gözlenirken, dalga boyunda artış kaydedildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zaman zaman rüzgarın güçlü etkisiyle yürümekte zorlandıklarını ifade etti.

vatandaşlar ve yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde sahil kesimlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor. Özellikle açık alanlarda ve kıyı çizgisinde deniz ulaşımı veya sahil yürüyüşü planlayanların rüzgarın şiddetini göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Genel olarak Süleymanpaşa'da etkili olan poyraz, günlük yaşamı zaman zaman aksatırken, sahil güvenliği ve yürüyüş yapanların tedbir alması ön plana çıkıyor. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirtiyor.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ POYRAZ ETKİLİ OLUYOR. KENTTE HAVA SICAKLIĞI 19 DERECE ÖLÇÜLÜRKEN, RÜZGARIN HIZININ SAATTE 40 KİLOMETREYE ULAŞTIĞI BELİRTİLDİ.