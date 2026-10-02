Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde poyraz hayatı zorluyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuzeydoğudan esen poyraz saatte 40 km'ye ulaşırken sahil kesiminde dalga ve yürüyüş zorluklarına yol açıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 16:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde poyraz hayatı zorluyor

Gün içinde artan rüzgar ve ölçümler:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuzeydoğulu poyraz, kent genelinde hissedilir bir hareketlilik oluşturdu. Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı 19 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızı yer yer saatte 40 kilometreye kadar çıktı.

sahil ve deniz koşulları:

Marmara Denizi kıyısındaki sahil şeridinde rüzgarın etkisi daha belirgin. Şiddetli poyraz nedeniyle deniz yüzeyinde hareketlilik gözlenirken, dalga boyunda artış kaydedildi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zaman zaman rüzgarın güçlü etkisiyle yürümekte zorlandıklarını ifade etti.

vatandaşlar ve yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde sahil kesimlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor. Özellikle açık alanlarda ve kıyı çizgisinde deniz ulaşımı veya sahil yürüyüşü planlayanların rüzgarın şiddetini göz önünde bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

Genel olarak Süleymanpaşa'da etkili olan poyraz, günlük yaşamı zaman zaman aksatırken, sahil güvenliği ve yürüyüş yapanların tedbir alması ön plana çıkıyor. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirtiyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ POYRAZ ETKİLİ OLUYOR. KENTTE HAVA SICAKLIĞI 19 DERECE...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ POYRAZ ETKİLİ OLUYOR. KENTTE HAVA SICAKLIĞI 19 DERECE ÖLÇÜLÜRKEN, RÜZGARIN HIZININ SAATTE 40 KİLOMETREYE ULAŞTIĞI BELİRTİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmura karşı camide güneş duası: fındık üreticileri bekliyor
images

Muhtarın müdahalesiyle sıcak asfaldan kurtarılan şahin doğaya salındı
images

Göynükte asfalt ziftiyle yapışan şahin Metin Keskin'in müdahalesiyle hayata dönd...
images

Siverek'te ani sağanak günlük hayatı aksattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mardin'de kardeşlik türküleri: validen terörsüz sürece destek çağrısı

Kadıköy Sahrayıcedit'te elektrik panosundan çıkan yangın 14 kişinin tahliyesini gerektirdi

Vahdettin Köşkü'nde Şile'nin temsilcisi cumhurbaşkanıyla görüştü

Eğitim köprüsü: Tekin ile Kobakhidze ortak fırsatları konuştu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı