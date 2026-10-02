İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 300 milyon TL'lik programla yenilikçi ekonomi hamlesi

Programın amacı ve kapsamı:

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından duyurulan 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için proje başvuruları başladı. Program kapsamında İstanbul’un yenilikçi ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor ve bu amaçla toplam 300 milyon TL kaynak tahsis edildi. Destek almaya hak kazanacak projelere ise 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında bütçe sağlanacak.

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. İSTKA'nın açıklamasına göre hedef, İstanbul’un yenilikçi endüstrilerdeki üretim kapasitesini artırmak, ekosistem aktörleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve kentin uluslararası ölçekte yenilikçi şehir kimliğini görünür kılmak.

Öncelik alanları:

Program iki ana öncelik etrafında proje başvurularını kabul edecek. İlk öncelik, yenilikçi endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Bu çerçevede yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapılar, platformlar ve iş modelleri desteklenecek. Üretim imkanlarının iyileştirilmesi, disiplinlerarası ortak çalışmalar, kültürel mirasın yeni teknolojilerle korunup aktarılması ile geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımla buluşturulmasına yönelik projeler değerlendirmeye alınacak.

İkinci öncelik, İstanbul’un yenilikçi şehir kimliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor. Bu alanda desteklenebilecek başlıklar arasında kamusal alanların yenilikçi tasarım uygulamalarıyla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamaları ile atıl yapıların yenilikçi üretim ve çalışma mekanlarına dönüştürülmesine yönelik projeler yer alıyor.

İSTKA'nın hedefleri ve değerlendirme kriterleri:

İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, programın kapsamını değerlendirirken kurumların üç tür kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Taşkent, "İstanbul Kalkınma Ajansı olarak toplam bütçesi 300 milyon lira olan bir Mali Destek Programı ilanına çıktık. Bu program ile amacımız; İstanbul’da bu alanda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerini artırması. Bu kapasiteyi; beşeri kapasite, kurumsal kapasite, üretim kapasitesi olarak düşünebiliriz" dedi.

Taşkent ayrıca, ortak altyapı ve platformlar oluşturulmasının önemine vurgu yaptı: "Kaynak paylaşımının yapılacağı ortak altyapı kurumlarının, platformlarının ortaya çıkmasını ve bunların geliştirilmesini arzu ediyoruz. Keza İstanbul’da sağlanan yenilikçi endüstriler alanındaki üretimlerin daha görünür olması hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Değerlendirmede öncelik verilecek projelerin; uygulanabilirlik, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve ekosistem içi iş birliğini artırıcı nitelik taşıması bekleniyor. Taşkent, doğru iş planı ve uygulanabilir yöntemlerle hazırlanmış başvuruların şehre değer katacağına inandıklarını da ekledi: "İstanbul’un sahip olduğu kültürel miras envanteri, teknoloji sağlayıcıları ve geliştiricilerle buluştuğunda bu program kapsamına uygun projeler ortaya çıkacaktır."

Başvuru süreci ve son tarih:

Programa başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvurular, program rehberinde yer alan kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenecek. Program için belirlenen son başvuru tarihi 4 Aralık 2026 olarak açıklandı.

İlgilenen kurum ve kuruluşların, programın önceliklerine uygun, sağlam iş planına sahip ve uygulama kapasitesini gösterebilecek projelerle başvurmaları bekleniyor. Başvuruların, İstanbul’un yenilikçi üretimlerinin görünürlüğünü artıracak ve ekosistem paydaşları arasında sürdürülebilir iş birlikleri yaratacak nitelikte olması teşvik ediliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan yenilikçi ekonomi için 300 milyon TL’lik destek programı