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Çermik Akpınar'da yiyecek arayan domuz sürüsü mahalle sakinlerini şaşırttı

Çermik'in Akpınar Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü yerleşime yakın alanda görüldü; mahalle sakini Ömer Kılıç o anları cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik Akpınar'da yiyecek arayan domuz sürüsü mahalle sakinlerini şaşırttı

görüntüler ve tanıklık:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde, yiyecek arayan bir domuz sürüsü mahalle yakınlarında görüldü. Sürünün hareketliliği ve birlik halinde dolaşması, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Mahalle sakini Ömer Kılıç, olay anını şu sözlerle anlattı: "Yaylada koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda kalabalık bir domuz sürüsünü gördüm. Sürü çok kalabalıktı. Domuzlar birlikte hareket ediyordu. Ben de cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim." Kılıç'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sürünün yerleşime yakın alanlarda dolaştığını gösteriyor.

mahallede gözlemler ve olası etkiler:

Görüntüler, vahşi domuzların yiyecek arayışıyla yerleşimlere yakın alanlara inebildiğini ortaya koyuyor. Mahalle sakinleri sürünün neden geldiğine ilişkin endişe ve şaşkınlık yaşarken, görüntülerin paylaşılması bölgedeki dikkatleri artırdı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da müdahaleye dair bilgi henüz paylaşılmadı. Yerel halkın güvenliği ve hayvanların yerel ekosisteme etkisi konusundaki kaygılar, benzer gözlemler için yetkili kurumların bilgilendirilmesini gerektirebilir.

Diyarbakır’da domuz sürüsü görüntülendi

Diyarbakır’da domuz sürüsü görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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