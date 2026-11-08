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Yozgat'ta kara teslim olmayan ekiplerin mesaisi sürdü

Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Hanözü mevkiinde etkili kar yağışına karşı İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıkarak yolları temizledi; çalışmalar sayesinde ulaşım aksamadan sürdü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:44

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat'ta kara teslim olmayan ekiplerin mesaisi sürdü

karla mücadelede hızlı müdahale:

Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri hızla sahaya çıktı. Ekipler, bölgedeki ulaşımın aksamaması için planlı müdahaleler gerçekleştirdi.

yolların açık tutulması için yapılanlar:

Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında yolların açılması, kar temizleme ve gerekli yerlerde tuzlama yapıldı. Müdahaleler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşım sağlaması önceliği gözetilerek yürütüldü.

Ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde bölgede herhangi bir ulaşım aksaklığı yaşanmadı; trafik akışı normal seyrinde devam etti ve vatandaşlar güvenli biçimde yolculuklarını sürdürdü.

YOZGAT’IN KADIŞEHRİ İLÇESİNE BAĞLI HANÖZÜ MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İL ÖZEL...

YOZGAT’IN KADIŞEHRİ İLÇESİNE BAĞLI HANÖZÜ MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.-

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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