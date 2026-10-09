Mersin'de iki ayrı baskın: deliller metamfetaminden kenevire uzandı

operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan üst ve ikamet aramalarında uyuşturucu ve para ile bağlantılı çok sayıda delil ele geçirildi.

emniyetin ilk operasyonunda ele geçirilenler:

Aramalarda 21,20 gram metamfetamin, 2,60 gram uyuşturucu madde, 1 ecstasy hap, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ve 16 bin 950 TL bulundu. Bir diğer şüpheliyle ilgili aramada ise 2,40 gram uyuşturucu madde, 9,80 gram sentetik kannabinoid ile ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.T., F.K. ve O.D., çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

mezitli'deki jandarma operasyonu:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'nde N.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 4 kilo 670 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, terazi ve 26 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Y., çıkarıldığı 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

soruşturmanın gidişatı:

İki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli tutuklanırken, yetkililer uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER, SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.