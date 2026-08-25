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Çermik'te saman yüklü kamyon yan yattı

Çermik'te Kızılçıbuk ile Alabuğday mahalleleri arasında saman yüklü kamyon sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı; ölen ya da yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:44

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çermik'te saman yüklü kamyon yan yattı

Çermik'te saman yüklü kamyon devrildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saman taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu yola saçılan balyalar çevrede kısa süreli panik yarattı. Olayda insan kaybı veya yaralanma bildirilmedi, araçta ise maddi hasar oluştu.

kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılçıbuk ve Alabuğday mahalleleri arasında gerçekleşti. Saman yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yan yattı. Kazanın ardından samanlar yola savruldu.

müdahale ve inceleme:

Çevredeki vatandaşlar olay yerinde yardım ederek yola saçılan samanların kaldırılmasına destek verdi. Yetkililer, kazayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik ve trafik düzenlemeleri ile birlikte inceleme başlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE SAMAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ. OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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