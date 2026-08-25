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cerrah’ta veysel karani caddesine sathi kaplama çalışması tamamlandı

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt’taki Veysel Karani Caddesi’nde 1.300 metre boyunca 15 dekarlık alana sathi kaplama yaparak yazın toz sorununu azaltmayı hedefledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

cerrah’ta veysel karani caddesine sathi kaplama çalışması tamamlandı

sathi kaplama çalışması tamamlandı:

İnegöl Belediyesi, Cerrah Mahallesi Kalburt bölgesinde yer alan Veysel Karani Caddesinde sathi kaplama uygulamasını tamamladı. Toplam 1.300 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip olan cadde üzerinde gerçekleştirilen çalışma ile çevredeki tozlanma ve ulaşım konforu ön plana alındı.

uygulamanın gerekçesi ve kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, bölgede henüz yapılaşmanın tamamlanmamış olması ve fabrika imarlı boş arsaların bulunması nedeniyle sathi kaplama tercih edildi. Ekipler yaklaşık 15 dekarlık alana sathi kaplama uygularken, toplam 4.900 ton PMT serimi yapıldı. Bu müdahale özellikle yaz aylarında artan toz sorununu azaltmayı ve bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

denetim ve gelecek planları:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Taban, yapılaşmanın tamamlanmadığı bölgelerde sathi kaplamanın ihtiyaçlara hızlı ve etkin çözüm sunduğunu vurguladı. Belediye, Cerrah Mahallesi’ndeki müdahalenin ardından sathi kaplama çalışmalarını ilçe genelinde sürdürecek.

Bir sonraki adres olarak planlanan Akhisar Mahallesinde ise toplam 9 ayrı sokakta yapılacak uygulama ile 20 dekarlık alanın kaplanması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sakinlerinin ulaşım konforunda gözle görülür bir iyileşme beklediklerini belirtti.

İNEGÖL BELEDİYESİ, CERRAH MAHALLESİ KALBURT BÖLGESİNDE YER ALAN VEYSEL KARANİ CADDESİNDE SATHİ...

İNEGÖL BELEDİYESİ, CERRAH MAHALLESİ KALBURT BÖLGESİNDE YER ALAN VEYSEL KARANİ CADDESİNDE SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. BİN 300 METRE UZUNLUĞUNDAKİ CADDEDE 15 DEKAR ALANA KAPLAMA YAPILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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