OSB'de çalışan ailelere kreş: Sivas'ta okul öncesi eğitim tesisi tamamlanmaya yakın

Sivas Merkez 1. OSB'de okul öncesi eğitim projesi tamamlanma aşamasında

Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yapımı süren "Sanayide Okul Öncesi Eğitim Var - OSB Kreş ve Anaokulu Projesi" projesinde sona yaklaşılırken, tesisin kısa süre içinde hizmete alınması hedefleniyor. Proje, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destekleniyor ve Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Projenin kapsamı ve tesis özellikleri:

Proje ortakları arasında Sivas Valiliği öncülüğü, Sivas İl Özel İdaresi proje ortağı ve Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü iştirakçi olarak yer alıyor. Tesis, 4 sınıflı ve 100 öğrenci kapasiteli olarak planlandı. Okul bünyesinde yemek salonu, etkinlik ve gösteri salonu, rehberlik odası, idari birimler ve çocukların kullanımına uygun düzenlenmiş bir bahçe alanı bulunacak; farklı yaş gruplarına yönelik düzenlemeler yapılmış durumda.

İnceleme, takvim ve beklenen etkiler:

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Sivas Merkez 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin ve OSB Bölge Müdürü Adem Kehçi proje sahasında incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerde inşaat çalışmalarının birkaç hafta içinde tamamlanarak okulun faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Okulun açılmasıyla OSB’de çalışan ebeveynlerin çocuk bakımına erişimi kolaylaşacak; özellikle çocuk bakımı nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınların yeniden istihdama katılması ve mevcut çalışan kadınların iş hayatındaki devamlılığının sağlanması bekleniyor. Proje, kadın istihdamını desteklemesinin yanı sıra OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli iş gücünü korumasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

SİVAS MERKEZ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPIMI DEVAM EDEN 'SANAYİDE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VAR-OSB KREŞ VE ANAOKULU PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI.