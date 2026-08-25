Hastaların morali için servis ziyareti

Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretleri

Tercan İlçe Devlet Hastanesi bünyesindeki yatan hastalar, hastanenin yönetimi ve hekimleri tarafından ziyaret edildi. Ziyareti gerçekleştiren ekipte Başhekim Dr. Muhammed Fatih Irmak ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Çakmak yer aldı.

sağlık ve tedavi süreçlerinin değerlendirilmesi:

Hekimler, servislerde yerinde incelemelerde bulunarak hastaların sağlık durumları ve devam eden tedavi süreçleri hakkında bilgi aldı. Yapılan gözlemler ve hasta görüşmeleri üzerinden tedavi planlarının işleyişi değerlendirildi ve gerekli görülen noktalarda notlar alındı.

hastaların talepleri ve iletişim:

Ziyaret sırasında hastaların beklentileri, talepleri ve yataklı servis koşullarına ilişkin geri bildirimleri dinlendi. Hekimler, hastalarla birebir konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve iletilen taleplerin takip edilmesi için bir koordinasyon sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Gerçekleştirilen ziyaret, hem klinik sürecin değerlendirilmesi hem de hastaların moral ve memnuniyetinin artırılması amacıyla planlandı. Hastane yetkilileri, benzer görüşmelerin düzenli aralıklarla sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

TERCAN DEVLET HASTANESİ’NDE YATAN HASTALAR ZİYARET EDİLDİ