Yıldırım'da eğitimden istihdama somut adımlar

Yıldırım'da eğitimle iş bağını güçlendiren merkez

Yıldırım Belediyesi tarafından 2021'de hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, hem mesleki beceri kazandırmak hem de kursiyerleri iş hayatına dahil etmek amacıyla çalışıyor. Faaliyete başladığı günden bu yana merkeze başvuranlara verilen eğitim sayısı 12 bin'e ulaşırken, bu eğitimlerden yararlanan bin 125 kişi istihdam edildi.

Merkezin yaklaşımı:

Merkez, temel amacı olan istihdama doğrudan katkıyı sağlamak için teorik eğitimi istihdam bağlantılarıyla birleştiriyor. Kurslar; mesleki ve teknik donanım kazandırmanın yanı sıra, mezunların sektörel ihtiyaçlara uygun iş yerlerine yönlendirilmesini de kapsıyor. Bu yöntemle hem vatandaşların iş bulmasına destek veriliyor hem de yerel sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuluyor.

Yeni kurslar ve hedeflenen sektörler:

Merkezde verilen eğitimler arasında 2 Boyutlu Nesne Modelleme, 3 Boyutlu Tasarım Modelleme, Yazılım Uygulamaları, Bilgisayarlı Kalıp Hazırlama, Giyim Üretim Teknolojileri, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları, Excel Uygulamaları, İleri Excel, Grafik ve Reklam Tasarım, Web Tasarımı, E-Ticaret, Muhasebe ve Finansman, Arıcılık, Mantar Yetiştiriciliği, Bahçecilik, Bilgisayar Destekli Moda Tasarım, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, Protez Tırnak Eğitimi, Fotoğrafçılık ve İşaret Dili bulunuyor. Buna ek olarak merkezde CNC Uygulamaları kursu da başlatıldı; bu kursla otomotiv ve makine sektörlerinin aradığı nitelikli personel ihtiyacına doğrudan katkı hedefleniyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının insan odaklı olduğunu vurgulayarak, “Daha yaşanabilir bir Yıldırım için çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına da destek oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız istihdam odaklı projelerle binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına katkı sağladık. İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’mizde hemşehrilerimize mesleki ve teknik eğitim veriyoruz. Özellikle tekstil başta olmak üzere otomotiv ve makine sektörlerine nitelikli ara eleman yetiştiriyoruz. Kursiyerlerimize sadece eğitim vermekle kalmıyor, eğitimden sonra istihdama dahil olmaları için uygun iş yerlerine yönlendiriyoruz. Böylece hem hemşehrilerimize istihdam sağlıyor hem de sektörün iş gücü açığını gidermesine yardımcı oluyoruz” dedi.

Merkezin uyguladığı model, eğitim sonrası işe yerleştirme sürecini yakından takip ederek hem bireysel istihdam oranlarını yükseltmeyi hem de yerel ekonominin ara eleman açığını azaltmayı amaçlıyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ, YILDIRIMLILARA HEM MESLEKİ EĞİTİM VERİYOR HEM DE KURSLARI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMA KATILMASINI SAĞLIYOR.