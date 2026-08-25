Konaklı'da ata tohumu 'hırsız almaz kavunu' coğrafi işaret için hazırlıkta

Konaklı'da kavun hasadı ve üretici buluşması:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen kavun hasadına katılarak üreticiler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun ve NİLKOOP Başkanı Resul Tarman ile tarlaya giren Özdemir, bölge üretiminin önemini yerinde gözlemledi.

Hasat etkinliğinde konuşan Özdemir, yörede uzun yıllardır sürdürülen geleneksel üretim yöntemlerinin ve ata tohumunun önemine vurgu yaptı. Ürün, yörede halk arasında 'Hırsız Almaz Kavunu' adıyla anılıyor ve tadıyla öne çıkıyor.

Coğrafi işaret ve ata tohumu:

Başkan Özdemir, kavunun geçmişten bugüne aktarılmasının ürünün değerini artırdığını belirterek şunları söyledi: "Bu kavun çok kıymetli. Bunun bir adı da ‘Hırsız Almaz Kavunu’. Şekli çok güzel olmasa da çok lezzetli bir kavun. Bu da biraz geleneksel yetiştiricilik özelliklerinden geliyor; uzun yıllardır ata tohumu kullanılıyor. Eski kuşaklardan aktarıla aktarıla bugüne geliyor. Coğrafi işaret almak için hazırlıklarımızı yapıyoruz."

Özdemir, coğrafi işaret başvurusunun hem üreticinin tanınırlığını artıracağını hem de ürünün değerinin yükselmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kooperatifleşme ve üretici desteği:

Nilüfer'in kavun üretim alanlarına dair istatistiklere de değinen Özdemir, "Konaklı, Çaylı, Büyükbalıklı ve Karacaoba bölgeleri kavun üretiminde ciddi emek veren bölgeler. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre burada 3 bin 282 dönüm arazide kavun ekiliyor." dedi.

Özdemir, üreticinin desteklenmesi gerektiğini ve bunun örgütlenmeyle sağlanabileceğini belirterek, "O yüzden Konaklı’da bir kooperatif kurduk. Herkesin ürününü kooperatife verdiği, NİLKOOP ve diğer satış noktalarıyla anlaşmalar yapılan örgütlü bir yapı kurmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Tarımı koruma kararlılığı:

Nilüfer Belediyesi'nin tarım politikalarına dikkat çeken Özdemir, üretimin sürmesi ve tarımsal sürdürülebilirliğin sağlanmasının bölgeyi korumak için şart olduğunu vurguladı. "Üreticinin üretimden vazgeçmeyerek ısrarla üretmesi lazım. Tarımı desteklemeye devam ediyoruz ve her zaman devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki tarımda sürdürülebilirliği sağlayamazsak bu toprakları koruyamayız." sözleriyle desteğin süreceğini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana gençlerin, kadınların ve dezavantajlı grupların yanında olduklarını hatırlatan Özdemir, "Buraları korumaya çalışıyoruz. Tarımı koruma mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. ‘Nilüfer’in köylüsü Nilüfer’in efendisi olsun’ diye çalışıyoruz." diyerek hemşehrilerini Nilüfer ürünlerini tüketmeye davet etti.

Satış kanalları ve erişim:

Hasadı yapılan Hırsız Almaz Kavunu, NİLKOOP aracılığıyla Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer satış noktalarında tüketicilerle buluşacak. Belediye yetkilileri, coğrafi işaret başvurusu tamamlandığında ürünün pazarlanmasının ve tanıtımının daha da güçleneceğini öngörüyor.

Etkinlik, hem üreticilerin sıkıntılarının doğrudan aktarıldığı hem de yerel üretimin korunması ve değerlenmesi yönündeki adımların paylaşıldığı bir zeminde gerçekleşti.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, KONAKLI MAHALLESİ’NDE KAVUN HASADINA KATILDI. BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, ATA TOHUMUNDAN YETİŞTİRİLEN VE "HIRSIZ ALMAZ KAVUNU" ADIYLA BİLİNEN ÜRÜN İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU HAZIRLIKLARINA BAŞLANDIĞINI SÖYLEDİ.