Samsunspor geleceğe yatırım yaptı: Ohlenschlger 5 yıllık imzayı attı

transfer duyuruldu:

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç 1. Lig takımı Fredrikstad forması giyen 22 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlger ile 2031 yılına kadar geçerli olan 5 yıllık sözleşmeyi resmen tamamladı. Genç oyuncu, bu yıl kulübün A kadrosuna yapılan 8. transfer oldu.

İmza töreni İstanbul'da gerçekleştirildi ve törende Başkan Yüksel Yıldırım da hazır bulundu. Kulüp yetkilileri, Ohlenschlger'in takıma uyum sağlayarak kısa sürede katkı vermesini beklediklerini belirtti.

kariyer rotası:

Futbol yaşamına Danimarka'da başlayan Ohlenschlger, İngiltere'de AFC Wimbledon ve Fulham altyapılarında eğitim aldı. 2021 yılında ülkesine dönen oyuncu, FC Nordsjlland U19 kadrosunda görev yaptı. Ardından 2023'te Vendsyssel FF'ye transfer olan genç futbolcu, Ocak 2025'te Fredrikstad FK'ya katıldı ve burada sergilediği performansla dikkat çekti.

kulübün değerlendirmesi:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik becerileri, hücumdaki etkinliği, oyun görüşü, mücadeleci karakteri ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Oskar Ohlenschlger’in takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada oyuncuya Samsunspor ailesine hoş geldin denilerek, Atatürklü arma altında başarı dilekleri iletildi.

Profesyonel kariyerinde şu ana dek toplam 105 maçta sahaya çıkan Ohlenschlger, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 7 asistlik performans kaydetti. Kulüp yetkilileri, istikrarlı gelişimi ve çok yönlü oyun anlayışı nedeniyle oyuncuyu uzun vadeli bir yatırım olarak gördüklerini vurguladı.

Samsunspor taraftarları, genç Danimarkalı oyuncunun takımda nasıl bir rol üstleneceğini ve Süper Lig'deki performansını merakla bekliyor.

SAMSUNSPOR, NORVEÇ 1. LİG EKİPLERİNDEN FREDRİKSTAD FORMASI GİYEN 22 YAŞINDAKİ DANİMARKALI FUTBOLCU OSKAR HLENSCHLGER İLE 2031 YILINA KADAR GEÇERLİ 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.