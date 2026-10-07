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Çeşme'de iddia: boşanma şikayetiyle başlayan usulsüzlük soruşturması

Çeşme Belediyesi'nde ihalelerde usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda başkan yardımcısı ve müdürler gözaltına alındı; soruşturma genişletildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çeşme'de iddia: boşanma şikayetiyle başlayan usulsüzlük soruşturması

Çeşme Belediyesi'ne yönelik operasyon devam ediyor

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde, ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer ile Fen İşleri Müdür Vekili ve Yapı Kontrol Müdürü Furkan Yiğit gözaltına alındı.

gözaltılar ve soruşturmanın kapsamı:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yapılan açıklamalarda, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü ve iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığı ifade edildi.

şikâyetin kaynağı ve iddiaların içeriği:

Soruşturma, belediyede görevli bir personelin boşanma aşamasındaki eşi olan Efe Sağlamer'in, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı. Şikâyet dosyasında rüşvet çarkı, usulsüz yapı işlemleri ve imar uygulamalarında bazı kişilere himaye sağlanması gibi ciddi iddialar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletildiği ve süreç ilerledikçe ek inceleme ve işlemlerin yapılacağı bildirildi.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR VEKİLİ BUĞÇE SAĞLAMER

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR VEKİLİ BUĞÇE SAĞLAMER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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