Ihlamur Ağacı Sokak'ta ters yöne giren sürücünün tehlikeli manevrası

Eskişehir'de sokakta ters yön tehlikesi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Ihlamur Ağacı Sokak'ta seyir halinde olan bir otomobilin trafikte ters yöne girmesi, yolda bulunan diğer sürücüleri zor durumda bıraktı. O anlar, sokakta ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kayda yansıyan görüntülerde, ters yönden gelen otomobille karşılaşan sürücülerin şaşkınlık yaşadığı ve olası bir çarpışmayı önlemek için hızlarını düşürdükleri görülüyor. Görüntüler, karşılaşmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini ve trafikte yanlış yönde ilerlemenin risklerini açık şekilde ortaya koyuyor.

Sürücülerin tepkileri ve sonuç:

Karşı yönden gelen araçların hız kesmesi sayesinde muhtemel bir çarpışma şans eseri kaza yaşanmadan önlendi. Olay yerinde herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi. Bu tür vakalar, sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine uymasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Yetkililer tarafından yapılacak resmi bir açıklama haberde yer almamakla birlikte, benzer tehlikelerin önüne geçmek için dikkatli ve kurallara uygun sürüşün gerekliliği vurgulanıyor.

ESKİŞEHİR’İN TEPEBAŞI İLÇESİNDE TERS YÖNE GİREN BİR OTOMOBİL, TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ. TEHLİKELİ ANLAR BAŞKA BİR ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.