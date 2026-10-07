Ceviz silkeleme sırasında düşen 72 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Olayın özeti

Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Sakarca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ceviz silkelemek amacıyla ağaca çıkan 72 yaşındaki Ramazan Kalyon dengesini kaybederek düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Çevredekilerin bildirmesiyle gelen ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen Ramazan Kalyon'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın gerçekleştiği Sakarca Mahallesi'nde bulunan ağaçtan düşme sonucu meydana gelen kaza, bölge sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.

İnceleme ve soruşturma:

Merkezî incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Burdur Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü ve otopsi yapılmak üzere teslim edildi. Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet birimlerince tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

BURDUR DEVLET HASTANESİ MORGU