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Yunanistan'dan iade edilen örgüt lideri Sercan Sayal İstanbul'a getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan kaydı bulunan örgüt lideri Sercan Sayal, TK1844 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağıyla Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yunanistan'dan iade edilen örgüt lideri Sercan Sayal İstanbul'a getirildi

Operasyon özeti:

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü lideri Sercan Sayal, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Sayal hakkında toplam 116 suç kaydı bulunduğu ve ağır suçlardan arandığı bildirildi.

İade sürecinde görev alan birimler:

İade sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlıkları, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı arasında koordineli çalışmalar yürütüldü. Kurumlar arasındaki iş birliği sonucu iade işlemleri tamamlandı.

Uçuş ve teslimat bilgileri:

Sercan Sayal, saat 12.50'de Yunanistan'dan kalkan TK1844 sefer sayılı, TC-LGS kuyruk numaralı Türk Hava Yolları uçağı ile saat 14.11'de İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sayal hakkında; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından işlem yapıldığı kaydedildi.

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye&#039;ye getirildi

116 suçtan aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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