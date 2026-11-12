Anılara kök saldı: Bingöl'de şehitler için fidanlar toprakla buluştu

Bingöl'de, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyon, anma ve doğal mirası bir araya getiren bir uygulama olarak öne çıktı; etkinlik Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi önünde yapıldı ve katılımcılar şehitlerin hatırasına fidan dikti.

Katılımcılar ve tören alanı:

Etkinlik İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütüldü. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile öğrenciler ve il protokolü katıldı. Düzenlenen programda katılımcılar belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturdu.

Fidanların sürdürülecek mirası:

Organizatörler, dikilen her fidanın şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak birer emanet olduğunu vurguladı. Etkinlikte öne çıkan mesaj, doğaya verilen emekle anıların nesiller boyu canlı tutulması ve yeşil alanların toplumsal hafızaya katkı sağlamasıydı. Katılımcılar, bu tür uygulamaların hem anma hem de çevresel farkındalık açısından önem taşıdığını belirtti.

Program, şehitlere saygı ifadesi olarak gerçekleştirilen sembolik dikimlerin ardından sade bir biçimde sona erdi; ileriye dönük bakım çalışmaları ve fidanların korunması konularında da sorumluluk paylaşılacağı ifade edildi.

BİNGÖL’DE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ