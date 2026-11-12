Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,8620 +0,20%
Bist 11.813,20 +1,26%
Altın Gram 6.293,66 -2,63%
EUR/USD 1,1094 +0,03%
Brent Petrol 93,19 +0,46%
--°

Anılara kök saldı: Bingöl'de şehitler için fidanlar toprakla buluştu

Bingöl'de Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen törende protokol üyeleri ve öğrenciler şehitler anısına fidan dikti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Anılara kök saldı: Bingöl'de şehitler için fidanlar toprakla buluştu

Anılara kök saldı: Bingöl'de şehitler için fidanlar toprakla buluştu

Bingöl'de, şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Organizasyon, anma ve doğal mirası bir araya getiren bir uygulama olarak öne çıktı; etkinlik Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi önünde yapıldı ve katılımcılar şehitlerin hatırasına fidan dikti.

Katılımcılar ve tören alanı:

Etkinlik İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde yürütüldü. Törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile öğrenciler ve il protokolü katıldı. Düzenlenen programda katılımcılar belirlenen alanlarda fidanları toprakla buluşturdu.

Fidanların sürdürülecek mirası:

Organizatörler, dikilen her fidanın şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak birer emanet olduğunu vurguladı. Etkinlikte öne çıkan mesaj, doğaya verilen emekle anıların nesiller boyu canlı tutulması ve yeşil alanların toplumsal hafızaya katkı sağlamasıydı. Katılımcılar, bu tür uygulamaların hem anma hem de çevresel farkındalık açısından önem taşıdığını belirtti.

Program, şehitlere saygı ifadesi olarak gerçekleştirilen sembolik dikimlerin ardından sade bir biçimde sona erdi; ileriye dönük bakım çalışmaları ve fidanların korunması konularında da sorumluluk paylaşılacağı ifade edildi.

BİNGÖL’DE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ

BİNGÖL’DE ŞEHİTLER ANISINA FİDAN DİKİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Deprem bilinci stantıyla meslek ve yaşam hakkı vurgusu
images

Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret
images

Büyükkılıç yeni rektörlerle Kayseri'nin akademik hedeflerini konuştu
images

İnegöl'ün tali yolu güçleniyor: Akhisar ve Karalar arasına yeni asfalt

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıbrıslı gençlere ortak vizyon: Kayserispor’dan KKTC futboluna iş birliği daveti

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı

Devrek'te Başlarkadı rampasında alev alan Metro Turizm otobüsü hizmet dışı kaldı

boğaz hattında kaçak tütün ve alkole operasyon: 7 gözaltı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi