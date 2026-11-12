Esenyurt'ta iş yeri önünde bekleyen kişiye silahlı saldırı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iş yeri önünde bekleyen bir vatandaş kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olayın gerçekleştiği bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre saldırı 14.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre iş yeri önünde bekleyen vatandaş, yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Saldırganlar vurma eyleminin ardından koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

güvenlik ve soruşturma:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının bacağına isabet eden kurşun sonucu yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çevre güvenliği, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri başta olmak üzere geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölgedeki esnaf ve vatandaşların tanıklıkları ile delillerin toplanmasına öncelik verildi. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Esenyurt’ta işyerinin önünde bekleyen adama silahlı saldırı: 1 yaralı