Otogar kolisinde yakalanan iguana yetkililerce korumaya alındı

Otogarda denetimde iguana bulundu:

Antalya Otogarı'ndan gelen ihbar üzerine yapılan kontrollerde bir kolide iguana nakledildiği tespit edildi. Kontroller sırasında iguananın gerekli belgeler olmadan taşındığı belirlendi.

Yetkili ekip müdahalesi:

Olay yerine intikal eden Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince iguanaya el konularak koruma altına alındı. Hayvanın güvenli ortama alınması sağlandı ve bakımına ilişkin ilk işlemler gerçekleştirildi.

İdari işlem uygulandı:

İlgili şahsa, tespit edilen eksiklikler doğrultusunda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Yetkililer, hayvan sevkiyatlarında belgelerin eksiksiz olmasının önemine dikkat çekti.

ANTALYA OTOGARI’NDA BİR KOLİ İÇERİSİNDE İGUANA NAKLEDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ. İGUANAYA EL KONULUP KORUMA ALTINA ALINIRKEN, İLGİLİ ŞAHSA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.