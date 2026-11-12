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Okul yolunda beklerken yaşamını yitirdi: 7 yaşındaki İrem'in ölümü soruşturuluyor

Gaziantep'te okul servisi beklerken geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul yolunda beklerken yaşamını yitirdi: 7 yaşındaki İrem'in ölümü soruşturuluyor

kazanın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, 7 yaşındaki İrem Yılmaz okula gitmek için oturduğu sitenin önünde servis beklerken geri manevra yapan bir iş makinesinin çarpmasına hedef oldu.

Çarpmanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ağır yaralanan İrem Yılmaz, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

hastanedeki müdahaleler ve cenazenin teslimi:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen küçük kız hayatını kaybetti. İrem Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

soruşturma ve gözaltı:

Kaza sırasında iş makinesini kullanan A.Y. (24) gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın ayrıntıları ve olayın kesin koşulları, yürütülecek inceleme sonucunda netlik kazanacak.

Okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem hayatını kaybetti

Okul servisi beklerken iş makinesinin çarptığı 7 yaşındaki İrem hayatını kaybetti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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