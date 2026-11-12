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Gaziantep'te 8 suçtan 27 yıl cezası bulunan zanlı jandarmaca yakalandı

Şahinbey'de 8 ayrı suçtan 27 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., JASAT operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep'te 8 suçtan 27 yıl cezası bulunan zanlı jandarmaca yakalandı

yakalanma ve tutuklama:

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Şüphelinin dosyalarında biriken cezanın 27 yıl 2 ay 15 gün olduğu bildirildi.

Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon ve yürütülen çalışmalar:

Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda aranan şahıs, JASAT ekiplerince tespit edilip yakalandı.

Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmaların aranan şahısların yakalanmasında etkili olduğunu belirtti.

GAZİANTEP&#039;TE 8 AYRI SUÇTAN 27 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE...

GAZİANTEP'TE 8 AYRI SUÇTAN 27 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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