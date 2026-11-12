Gaziantep'te 8 suçtan 27 yıl cezası bulunan zanlı jandarmaca yakalandı

yakalanma ve tutuklama:

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 8 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalandı. Şüphelinin dosyalarında biriken cezanın 27 yıl 2 ay 15 gün olduğu bildirildi.

Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

operasyon ve yürütülen çalışmalar:

Operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda aranan şahıs, JASAT ekiplerince tespit edilip yakalandı.

Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmaların aranan şahısların yakalanmasında etkili olduğunu belirtti.

GAZİANTEP'TE 8 AYRI SUÇTAN 27 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZAYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.