Çevreci dönüşüm: diyaliz suyunu yeniden kazandıran proje COP31'de anlatıldı

Yunusemre'nin çevreci girişimi uluslararası platformda tanıtıldı:

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde yürütülen Diyalizden Filize Su Projesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası katılımcılara örnek uygulama olarak sunuldu. Proje, sağlık hizmetlerinde su verimliliğini ve sürdürülebilirliği odağına alıyor.

Projeyi anlatan Prof. Dr. Soner Duman, COP31 Mavi Alan'da düzenlenen "Hastane Atıkları: Sıfır Atık Belgesi Hasta Servislerinde Neleri Değiştirdi?" başlıklı oturumda yeşil diyaliz ve sürdürülebilir sağlık uygulamalarının önemine dikkat çekti. Sunumda Yunusemre'nin model iş birliği örneği olarak Manisa Valiliği, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Çevreci Yeşil Diyaliz Derneği ve Anemon Diyaliz Merkezi isimleri yer aldı.

Projenin ayrıntıları:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın desteklediği, Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Dış İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde uygulanan proje, diyaliz merkezlerinde ters ozmoz sistemlerinden çıkan ve hasta ile teması olmayan, biyolojik veya kimyasal atık özelliği taşımayan temiz suyun kanalizasyona gitmesini engelliyor. Bu suyun atık hattına karışması yerine Yunusemre Belediyesi ekiplerince tankerlerle toplanıp ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sulanmasında ile pazar yerlerinin temizliğinde değerlendiriliyor.

Tek bir diyaliz seansında ortaya çıkan yaklaşık 240 litre suyun geri kazanılmasıyla, Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde haftalık ortalama 36 ton su tasarrufu sağlanıyor. Projeye Anemon Diyaliz Merkezi'nin katılmasıyla bu tasarrufun haftalık 100 tona ulaşması hedefleniyor.

Etki ve hedefler:

Proje, sağlık sektöründe hem su verimliliği hem de sıfır atık hedeflerine ulaşılmasında somut bir örnek teşkil ediyor. COP31'de paylaşımı yapılan model, benzer uygulamaların yaygınlaştırılması durumunda yerel kaynakların korunması ve işletme maliyetlerinin azaltılması açısından örnek bir yol haritası sunuyor.

Sunumda ayrıca projenin yerel yönetim, sağlık kuruluşları ve sivil toplum iş birliğiyle hayata geçirilmesinin, sürdürülebilir sağlık politikalarının uygulanabilirliğini gösterdiği vurgulandı. Yunusemre modeli, uluslararası katılımcılardan gelen sorular ve ilgiyle COP31 oturumunda yer aldı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE HAYATA GEÇİRİLEN "DİYALİZDEN FİLİZE SU PROJESİ", COP31’DE ULUSLARARASI KATILIMCILARA ÖRNEK ÇEVRE PROJESİ OLARAK TANITILDI. DİYALİZ TEDAVİLERİNDE ORTAYA ÇIKAN TEMİZ SUYUN YENİDEN KULLANIMA KAZANDIRILMASIYLA HAFTALIK ORTALAMA 36 TON SU TASARRUFU SAĞLAYAN PROJE, SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK VE ÇEVRE UYGULAMALARINDAKİ BAŞARISIYLA DÜNYA SAHNESİNDE YERİNİ ALDI.