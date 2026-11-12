Üniversiteliler Sakarya'da geleceğe nefes oldu

Etkinlik detayları:

Sakarya'da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, akademik ve idari personel, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Korucuk orman arazisinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünya’ya Barış" kampanyasının parçası olarak yapıldı.

Programa SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Tatlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, çeşitli öğrenci toplulukları ile Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Katılımcılar, Korucuk orman arazisinde fidanları toprakla buluştururken, üniversitenin çevre odaklı öğrenci yapılanmaları etkinlikte aktif rol aldı.

katılımcı profili ve toplulukların rolü:

Etkinlikte yer alan topluluklar arasında Peyzaj, Yeşil Yakalılar, Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma, Ziraat, SUBÜ Orman, Tarım Geliştirme, Flora ve Fauna, Sıfır Atık ile Sürdürülebilirlik ve Enerji Toplulukları dikkat çekti. Bu gruplar, ağaçlandırma çalışmalarının planlanması ve uygulamasında öğrenci katılımını güçlendiren somut katkılar sundu.

rektörün değerlendirmesi:

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Tatlı, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde çevre ve sürdürülebilirliğin üniversitenin öncelikli konuları arasında olduğunu vurguladı. Tatlı, ağaçlandırma çalışmalarının bugün olduğu kadar gelecek nesillerin yaşam şartlarını da doğrudan etkileyen bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve öğrencilerin çevre bilinci kazanmasının önemine değindi.

Rektör ayrıca, ülke ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen COP31 sürecine atıf yaparak bu tür etkinliklerin anlam kazandığını belirtti ve ülkenin küresel iklim mücadelesinde üstlendiği sorumluluğun somut adımlara dönüşmesini temenni etti. Bu açıklamada SUBÜ'nün çevre, doğa ve sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemeye devam edeceği de ifade edildi.

SAKARYA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.