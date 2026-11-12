Yazıkent'te talepten hizmete: Bozdoğan Belediyesi mahalleyle koordineli çalışıyor

Çalışmalar yerel talepler çerçevesinde ilerliyor:

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesi'nde, Bozdoğan Belediyesi vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda çeşitli hizmetleri sürdürüyor. Belediye ekipleri mahallede yürütülen çalışmaları mahalle halkının ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve uygulamada koordineli hareket ediyor.

Mahalle yönetimi ve belediye koordinasyonu:

Yazıkent Mahalle Muhtarı Ümit Çoban, yürütülen çalışmaların mahalle sakinlerinin önceliklerine cevap verdiğini söyledi. Muhtar Çoban, talepleri belediye ile paylaşarak çözüme kavuşturma sürecinde aktif rol aldıklarını, çalışmaların planlanmasında ve uygulanmasında koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Teşekkür ve ekip vurgusu:

Muhtar Çoban, mahalleye sağlanan hizmetlerden dolayı Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Fen İşleri Müdürü Barış Mammacı ve sahada görev alan belediye ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Yapılan açıklamada, hizmetlerin devam edeceği ve vatandaşların taleplerinin izlenmeye devam edeceği ifade edildi.

Belediye ile mahalle temsilcileri arasındaki iş birliği, yerel ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesini sağlıyor. Yazıkent’te sürdürülen çalışmalar, bölge halkının beklentilerinin karşılanmasına dönük uygulamalı bir yaklaşımın parçası olarak aktarılıyor.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YAZIKENT’TE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR