Kuzey Ege'de lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada hatlarına yarın planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Hangi hatlar etkilendi:

13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede yer alan tüm yolcu ve araç taşıma seferleri iptal edildi.

Firma açıklaması:

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege’de etkili olan lodosun ulaşım güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi