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Kuzey Ege'de lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Gestaş, Kuzey Ege'deki lodos nedeniyle 13 Kasım Cuma Kabatepe–Gökçeada ve Geyikli–Bozcaada hatlarındaki tüm tarifeli feribot seferlerini iptal etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kuzey Ege'de lodos nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada hatlarına yarın planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Hangi hatlar etkilendi:

13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında tarifede yer alan tüm yolcu ve araç taşıma seferleri iptal edildi.

Firma açıklaması:

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege’de etkili olan lodosun ulaşım güvenliğini olumsuz etkilemesi nedeniyle seferlerin durdurulduğu bildirildi.

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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