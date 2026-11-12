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Sakaryaspor akademisinden ikinci sevinç: Ömer Deniz Taş u16 aday kadrosunda

Sakaryaspor Futbol Akademisi oyuncusu Ömer Deniz Taş, U16 Milli Takımı'nın Almanya maçları için aday kadroya çağrıldı; akademiden bu hafta ikinci oyuncu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sakaryaspor akademisinden ikinci sevinç: Ömer Deniz Taş u16 aday kadrosunda

Sakaryaspor'dan milli davet:

Sakaryaspor Futbol Akademisi bünyesinde yetişen Ömer Deniz Taş, Türkiye U16 Milli Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçlar için aday kadroya davet edildi. Genç oyuncu, altyapı çalışmaları ve performansıyla teknik heyetin dikkatini çekti.

Ömer Deniz Taş, altyapı eğitimini Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde sürdürdü ve burada gösterdiği gelişim sayesinde milli takımın aday listesine girdi. Aday kadro daveti, oyuncunun bireysel gelişimi ve kulübün altyapı programının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

akademiden art arda iki çağrı:

Bu çağrı, Sakaryaspor Futbol Akademisi için önemli bir eşik niteliği taşıyor. Geçtiğimiz hafta akademi oyuncularından Ali Aras Mete de milli takıma davet edilmişti; böylece kısa süre içinde akademiden iki oyuncu milli ekiplerin gündemine girmiş oldu. Kulüp ve altyapı ekibi, bu gelişmeyi altyapı çalışmalarının başarısı ve yetenek havuzunun güçlenmesi olarak yorumladı.

genç oyuncunun taşıdığı anlam:

Ömer Deniz Taş'ın aday kadroya alınması, hem oyuncunun kariyer yolculuğunda bir kilometre taşı hem de Sakaryaspor altyapısının dışa açılan bir göstergesi olarak öne çıkıyor. U16 Milli Takımı aday kadrosuna çağrılmak, oyuncunun uluslararası maç tecrübesi kazanma fırsatını artırırken kulübün de altyapıdan üst seviyeye oyuncu yetiştirme hedefine katkı sağlayacak.

SAKARYASPOR FUTBOL AKADEMİSİ OYUNCULARINDAN ÖMER DENİZ TAŞ, U16 MİLLİ TAKIMI&#039;NIN ADAY KADROSUNA...

SAKARYASPOR FUTBOL AKADEMİSİ OYUNCULARINDAN ÖMER DENİZ TAŞ, U16 MİLLİ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNA DAVET EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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