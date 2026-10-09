Çevreli Köyü'nde otluk yangını müdahale ile çevreye sıçramadan söndürüldü

Çevreli Köyü'nde otlukta çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli Köyü mevkiinde otluk arazide yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yetkililer bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve kontrol:

Anons sonrası sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi. İtfaiyenin hızlı çalışması sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, olayla ilgili tespit ve inceleme çalışmalarına başladı; soğutma ve güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE OTLUK ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.