kaza ve müdahale:

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada, Mehmet Bitmez (52) idaresindeki 27 D 6577 plakalı araç ile Murat Akan (53) idaresindeki 47 AFE 443 plakalı araç birbirine girdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede kaza mahalline ulaşarak müdahalede bulundu ve çevre güvenliğini sağladı.

yaralılar ve hastaneye sevk:

Sahada ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Mehmet Bitmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralananlar için yapılan yönlendirmede, dört kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne, iki kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 55 yaşındaki Fatma Bitmez de doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazada toplamda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma ve olay yeri incelemesi devam ediyor. Yetkililer, kaza nedenine ilişkin bulguların araçlarda yapılan incelemeler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda netleşeceğini ifade etti.

Olayla ilgili süreç ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yetkililerce kamuoyuna aktarıldıkça güncellenecek.

Ceylanpınar’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı