Muradiye'de çocuk hakları günü etkinliği

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Van Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi'nde, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir program düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, gönüllüler ve veliler bir araya gelerek çocuk haklarına dikkat çekmeyi amaçladı.

Program akışı:

Etkinlik, bir TEGV öğrencisinin sunumuyla başladı ve çocuk hakları üzerine yapılan açılış konuşmasıyla devam etti. Çocuklar tarafından hazırlanan şiir ve yazılar okundu; daha sonra çocuk hakları maddeleri hep birlikte seslendirildi. Amaç, çocukların haklarını hem öğrenmeleri hem de ifade edebilmeleriydi.

Muradiye biriminin çalışma etkisi:

Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi, 1997'den bu yana faaliyet gösteriyor ve bugüne kadar 605 gönüllü katkısıyla 32 binden fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sundu. TEGV ise Türkiye genelinde 22 ildeki 51 etkinlik noktasında ve 110 bini aşkın gönüllüsüyle yaklaşık 31 yıldır eğitim çalışmaları yürütüyor.

Vakfın düzenlediği atölye ve eğitim faaliyetleri, çocukların haklarının bilincinde, merak eden, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Muradiye'deki etkinlik de bu amaç doğrultusunda çocukların haklarını tanıması ve seslerini duyurması açısından önem taşıdı.

MURADİYE ÖĞRENİM BİRİMİ’NDE DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ