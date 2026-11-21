olayın kısa özeti:

Aydın'ın Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında, mahalle içerisinden Ovaeymir Kavşağı yönüne ilerleyen 09 APK 462 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yolun sağına çekerek araçtaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Müdahale anı ve vatandaşların rolü:

Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüyü yalnız bırakmadı; yol kenarındaki marketten aldıkları suları kullanarak yangının büyümesini önlemek için seferber oldular. Bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunularak itfaiye ve polis ekipleri istendi.

itfaiye müdahalesi ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana dek motor kısmındaki yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri aracı soğutma ve kontrol çalışmalarından geçirirken, yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Sürücü ve vatandaşların zamanında müdahalesi, alevlerin sokak ve çevredeki araçlara sıçramasını engelledi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGINA SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ.