Bolu'da 'hayali mesai' davasında ara karar

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Bolu Belediyesi’ne ilişkin toplam 34.288.376 lira tutarında usulsüz ödeme iddiasını içeren 'hayali mesai' davasında mahkeme heyeti, aralarında görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu dört tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla 22 Mart tarihine ertelendi.

Davanın iddianamesi ve soruşturma süreci:

Soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu suretle yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği öne sürüldü. İddianamede olayın bedeli 34.288.376 lira olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon sırasında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. olmak üzere bir grup gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Daha sonra B.T., F.L. ve Y.E. hakkında tahliye kararları verilmişti. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği yer alıyor.

Mahkeme süreci ve verilen ara kararlar:

Davanın ilk duruşmasının ikinci gününde tutuklu sanıklar Tanju Özcan ve Gülden Özaydın savunma yaptı, Bolu Belediyesi çalışanları tanık olarak dinlendi. Duruşmada savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken; adli kontrolle serbest bırakılan Y.E. ve F.L. hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu.

Sanıkların ve avukatların mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ile şirket yetkilisi F.G.'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Daha önce ev hapsiyle adli kontrol uygulanan Y.E. ve F.L.'nin ev hapsi kaldırılarak imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Diğer sanıkların imza yükümlülükleri kaldırılırken yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi.

Mahkeme kararının bu dosyaya ilişkin adli kontrol tedbirlerini kapsadığı; Tanju Özcan'ın başka bir dava (''marketler olayı'') nedeniyle Sincan Cezaevi'nde hükümlü bulunduğu, bu durumun farklı dosyadaki tutukluluk ve ceza uygulamalarını etkilemeyeceği kaydedildi. Duruşmanın devamı için tarih 22 Mart olarak belirlendi.

BOLU BELEDİYESİNE YÖNELİK 34 MİLYON 288 BİN 376 LİRALIK "HAYALİ MESAİ" SORUŞTURMASI KAPSAMINDA AÇILAN DAVADA, ARALARINDA GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’IN DA BULUNDUĞU 4 TUTUKLU SANIĞIN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ. MAHKEME HEYETİ, DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASINI 22 MART’A ERTELEDİ.