Saraççeşme kırsalında meydana gelen kaza: ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini bağlayan kara yolunun Saraççeşme kırsal mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası yaşandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları ve sürücüler:

Edinilen bilgiye göre kazaya karışan araçlardan birini Mehmet Bitmez (52) idare ederken, diğerini Murat A. (53) kullanıyordu. Araçların plakaları 27 D 6577 ve 47 AFE 443 olarak bildirildi. Çarpışmanın ardından bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe'den çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleler ve hastane sevkleri:

Sahada yapılan tespitlerde Mehmet Bitmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralılardan 4 kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bitmez (55) de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti; böylece kazada can kaybı ikiye yükseldi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

CEYLANPINAR’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 5 YARALI