Olayın gelişimi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Sefa Termal Otel'in kapalı havuz bölümünde dün akşam saat 21.00 sıralarında başlayan sağlık sorunları üzerine çok sayıda kişi hastaneye sevk edildi. Havuzda aniden başlayan şiddetli öksürük, boğaz yanması ve nefes darlığı şikayetleri üzerine otel yetkilileri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli yaş gruplarından misafirler tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

Tanık ifadeleri ve ilk müdahale

Havuzda bulunan misafirlerden Yaşar Tanrıverdi, Samsun'dan geldiklerini ve çocuklarının gözetim altında tutulduğunu söyledi. Tanrıverdi, çocukların önce su yuttuğunu sandıklarını, ardından öksürüklerin yayılmasıyla durumun farklılaştığını anlattı. Tanrıverdi ayrıca bir genç misafirin 'gazı veren benim, yanlış yere verdik' dediğini duyduğunu aktardı ve bunun üzerine o gencin de Yozgat'taki hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Olay sırasında ilk müdahaleyi otelde görevli hemşirenin gerçekleştirdiği, bazı kişilere oksijen desteği ve serum uygulandığı ifade edildi. Sorgun'da ikamet eden Fatih Bolat ise çocuğunun ani öksürüğü sonrası dışarı çıkarıldığını, oksijen seviyesi düşen çocuklara ilk müdahalenin yapıldığını ve durumun büyümesi üzerine oteldeki diğer kişileri dışarı çıkarmak için müdahale ettiğini anlattı. Bolat olay sonrası hukuki süreç için avukatıyla görüştüğünü söyledi.

İddialar, bulgular ve soruşturma

Tanık beyanlarına göre zehirlenme vakalarının nedeni olarak havuzun klorlanması sırasında oluşan klor gazının, dışarıdaki bir gaz patlaması veya sızıntı sonucu havalandırma sistemi aracılığıyla kapalı havuz bölümüne yayılması gösterildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, gaz zehirlenmesi ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Tanrıverdi, yatan hastalardan üç kişinin bulunduğunu, kendi grubunda iki kişinin tedavi gördüğünü ve Çorum'dan gelen bazı arkadaşlarının da hastaneye yatırıldığını kaydetti; hepsinin serum ve hava desteği aldığını, hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisinin verildiğini aktardı.

Olayla ilgili resmi soruşturma sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve otel yetkilileriyle yapılacak görüşmelerin ardından, gaz kaynağı ve sorumluluk konusunda net bulguların ortaya konması bekleniyor. Sağlık ekipleri ve yetkililer, benzer risklerin önüne geçmek için kapalı havuzların havalandırma ve klorlama uygulamalarına ilişkin prosedürlerin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

YOZGAT'IN SORGUN İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SEFA TERMAL OTEL'İN HAVUZ BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN GAZ SIZINTISI NEDENİYLE, ARALARINDA ÇOCUKLARIN DA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI.