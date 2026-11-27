Manisa denetimli serbestlik uygulaması okul bahçesinde somutlaştı

Manisa’da, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, Yunusemre ilçesindeki Üçpınar Yıldızhanım İlkokulu bahçesinde zeytin hasadı yaparak okulun ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Etkinlik, Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde gerçekleştirildi.

zeytin hasadı çalışması:

Yükümlüler, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarının ürünlerini toplayarak tarımsal ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Toplanan ürünler okulun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek şekilde hasat edildi ve çalışmaya katılanlar emekleriyle kamu hizmetlerine destek sundu.

Bu tür uygulamalar, infaz sürecinde verilen cezanın topluma yararlı bir faaliyetle eşleştirilmesini amaçlıyor; yükümlüler belirlenen kurumlarda çalışarak hem beceri geliştiriyor hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazanıyor.

amaç ve toplum için katkısı:

Denetimli serbestlik sistemi kapsamında uygulanan kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yaptırımı, kamu kurumlarının iş gücü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlarken yükümlülerde çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, ceza infaz sürecinin iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Üçpınar Yıldızhanım İlkokulunda gerçekleştirilen zeytin hasadı, kurumlar arası dayanışmanın ve emeğin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Çalışma, yükümlülerin üretime katılmasının yanı sıra toplumla bütünleşmelerine de destek oluyor.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim kurumları başta olmak üzere yürütülen benzer faaliyetlerle ceza infazının onarıcı boyutunun güçlendirilmesi ve kamu yararına projelerin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

MANİSA’DA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ KAPSAMINDA KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÜCRETSİZ ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN KİŞİLER, YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ ÜÇPINAR YILDIZHANIM İLKOKULUNUN BAHÇESİNDE ZEYTİN HASADI YAPARAK OKULUN İHTİYAÇLARINA KATKIDA BULUNDU.