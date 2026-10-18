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Cezaevi nakil aracı İmranlı'da devrildi, 7 kişi yaralandı

Erzurum-Ankara seferindeki cezaevi nakil aracı Sivas'ın İmranlı ilçesinde devrildi; 7 kişi yaralandı, bir kişi araçtan çıkarıldı ve İmranlı hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Cezaevi nakil aracı İmranlı'da devrildi, 7 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk belirlemeler

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'dan Ankara yönüne giden cezaevi nakil aracı 06 HC 8856 plakalı araç, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkisinde bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Olayda araçta bulunan kişilerden toplam 7 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları

Kazada araçta sıkışan bir kişi, jandarma ekipleri ile İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar için bölgeye sevk edilen ambulanslarla müdahale edildi ve ilk değerlendirmelerin ardından hastaneye nakilleri gerçekleştirildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı; yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Kazanın çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme çalışmaları sürüyor.

ERZURUM’DAN ANKARA’YA GİDEN CEZAEVİ NAKİL ARACI SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE KAZA YAPTI, DEVRİLEN...

ERZURUM’DAN ANKARA’YA GİDEN CEZAEVİ NAKİL ARACI SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE KAZA YAPTI, DEVRİLEN ARAÇTAKİ 7 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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