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Konak'ın bekçisi İzmir saat kulesi 125 yıldır zamana direniyor

Konak Meydanı'nın simgesi İzmir Saat Kulesi, 125 yıldır Raymond Charles Péré imzasıyla ayakta; II. Abdülhamid döneminin kente bıraktığı önemli miras.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Konak'ın bekçisi İzmir saat kulesi 125 yıldır zamana direniyor

Konak Meydanı'nın simgesi

İzmir'in simgesi haline gelen tarihi Saat Kulesi, Konak Meydanı'nda kent merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok fotoğrafladığı yapıların başında geliyor. 125 yıllık geçmişiyle kule, hem kent kimliğinin hem de Osmanlı dönemi kent mimarisinin canlı bir hatırlatıcısı olarak öne çıkıyor.

Tasarım, inşa süreci ve mimari özellikleri

Kulenin inşa süreci, 1 Temmuz 1900 tarihinde dönemin İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa öncülüğünde başlatıldı ve yoğun çalışmaların ardından 1 Eylül 1901 tarihinde düzenlenen törenle açıldı. Fransız mimar Raymond Charles Péré tarafından tasarlanan yapı, 4 katlı düzeni, 25 metre yüksekliği ve oryantalist çizgileriyle dikkat çekiyor. Osmanlı ile Kuzey Afrika motiflerinin sentezini yansıtan taş işçiliği, dönemin estetik anlayışını günümüze taşıyor.

Saatin diplomatik anlamı ve yaşananlar

Kulenin mekanik saati, dönemin uluslararası ilişkilerine dair somut bir işaret olarak önem taşıyor. Saati, Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından Sultan II. Abdülhamid'e hediye edildi. Bu armağan, kulenin hem yerel bir simge hem de bir diplomasi nişanesi olmasını sağladı.

Tarihi süreç içinde pek çok olaya tanıklık eden kule, 1974 yılındaki İzmir depreminde hasar gördü; mekanik saat deprem anında olan 02.04'te durmuştu. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla saat yeniden işler hale getirildi ve kule bugün de zamana tanıklık etmeye devam ediyor.

Görkemi, tarihsel kökeni ve kent yaşamındaki yeri nedeniyle İzmir Saat Kulesi, kentin kültürel belleğinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.

İZMİR’İN SEMBOLÜ OLAN TARİHİ SAAT KULESİ, 125 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE KONAK MEYDANI’NDA GELEN...

İZMİR’İN SEMBOLÜ OLAN TARİHİ SAAT KULESİ, 125 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE KONAK MEYDANI’NDA GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLK DURAĞI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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