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Düzce'deki kaza sonrası Üsküdar başkanvekili'nin şoförü tutuklandı

15 Ekim'de Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan araçta ölen Üsküdar başkanvekili Gültekin'in şoförü, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce'deki kaza sonrası Üsküdar başkanvekili'nin şoförü tutuklandı

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Kaza, 15 Ekim saat 13.28 civarında Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kullandığı araç önünde ilerleyen başka bir araca çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Şoförün adli işlemleri:

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında sürücü Muharrem K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli ve teknik incelemelerin sürdüğü, kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Yetkili makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

Başkan Vekili Gültekin&#039;in hayatını kaybettiği kazada şoförü tutuklandı

Başkan Vekili Gültekin'in hayatını kaybettiği kazada şoförü tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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