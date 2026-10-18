Düzce'deki kaza sonrası Üsküdar başkanvekili'nin şoförü tutuklandı

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Kaza, 15 Ekim saat 13.28 civarında Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kullandığı araç önünde ilerleyen başka bir araca çarptı.

Araçta yolcu olarak bulunan Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Şoförün adli işlemleri:

Kazanın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında sürücü Muharrem K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak Düzce Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili adli ve teknik incelemelerin sürdüğü, kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı araştırmaların devam ettiği öğrenildi. Yetkili makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

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