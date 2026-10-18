Karadeniz sahilinde fırtına yaşamı aksattı

Kastamonu kıyılarında fırtına hayatı zorlaştırdı

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde etkili olan fırtına, yerel yaşamı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin 'turuncu' kodlu uyarısı verilen bölgede rüzgarın hızı yer yer saatte 116 kilometreye kadar ulaştı ve çok sayıda ağaç devrildi.

etkinin görüldüğü ilçeler:

Fırtına, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde hissedildi. Cide'de devrilen ağaçlar Cide-Bartın karayolunu ulaşıma kapatırken, sahillerde metrelerce yükselen dalgalar kıyıyı dövdü. İnebolu'da da rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar devrildi.

müdahale ve ulaşıma ilişkin durum:

Kısa sürede bölge ekipleri alarma geçti. Ekipler, fırtınanın etkili olduğu ilçelerde devrilen ağaçların kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanması için çalışma yürütüyor. Cide-Bartın karayoluna düşen ağaç, ekiplerin müdahalesiyle kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Yerel yetkililer ve müdahale ekipleri hasarın giderilmesi ve ulaşımın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki yerleşim alanları ve sahil şeritlerinde temkinli olunması gerekiyor.

KASTAMONU'NUN KARADENİZ SAHİLİNDEKİ İLÇELERDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ.