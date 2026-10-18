Gazi görevinden örgütlenmeye: Zeynal Selağzı EMŞAV'da yeni sorumluluk alıyor

Malatyalı gazi Zeynal Selağzı EMŞAV genel başkan yardımcısı oldu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) yönetiminde yeni bir görev değişikliği yapıldı. Malatyalı gazi Zeynal Selağzı, Vakıf Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz’ın tensipleriyle Genel Başkan Yardımcılığı makamına getirildi.

göreve geliş ve ödüller:

Selağzı, EMŞAV içindeki başarılı çalışmaları nedeniyle Yılın Başkanı seçildi ve Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirildi. 2016 yılında Elazığ'da görev yaparken terör saldırısı sonucunda yaralanarak gazi olan Selağzı, sahadaki deneyimini vakıf çalışmalarına taşımıştı.

Önceki dönemlerde EMŞAV Malatya İl Başkanlığı ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevlerini yürüten Selağzı, bu sorumluluklarla yerelde ve bölgesel düzeyde teşkilatlanma, mağdur yakınlarıyla iletişim ve hizmet koordinasyonunda aktif rol aldı.

yeni görevde öncelikler:

Genel Başkan Yardımcısı olarak Selağzı'nın önceliği, Türkiye genelindeki teşkilatlanma çalışmalarını koordine etmek olacak. Ayrıca şehit aileleri ile gazilerin sorunlarının çözümüne odaklanacak çalışmalar yürütecek ve vakfın hizmet ağının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Selağzı atanma sonrası yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güven için Abdurrahman Yılmaz'a teşekkür etti ve şehit aileleri ile gazilere hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

MALATYALI GAZİ ZEYNAL SELAĞZI’YA EMŞAV’DA GÖREV