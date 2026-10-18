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Ankara İstanbul yolu'nda EGO otobüsünün kopan lastiği Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne gitti

Ankara İstanbul Yolu'nda seyir halindeki EGO otobüsünün arka iki lastiği koptu; kopan lastiklerden biri Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne gitti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara İstanbul yolu'nda EGO otobüsünün kopan lastiği Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne gitti

EGO otobüsünün arka lastiklerinin kopma anı kayda geçti

Ankara İstanbul Yolu üzerinde seyir halindeki EGO otobüsünün arka iki lastiğinin kopması çevrede hareketliliğe neden oldu. Olay sırasında yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Olayın seyri:

Görüntülere göre otobüs ilerlerken arka iki lastik bir anda koparak araçtan ayrıldı. Kopan lastiklerden birinin yön değiştirerek Jandarma Komutanlığı Lojistik birimi önüne doğru gittiği görüldü. Bölgedeki diğer sürücüler ve yaya trafiği kısa süreliğine etkilendi.

Görüntü kaydı ve bölgedeki etki:

O anlar, olaya şahit olan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi; görüntülerde kopan lastiklerin yola düştüğü ve çevrede kısa süreli panik yaşandığı görülüyor. Olayla ilgili olarak kaynakta yer alan bilgiler bu kadarıyla sınırlı kalırken, görüntüler olayın meydana geliş şekline dair doğrudan görsel kanıt sağlıyor.

ANKARA’DA SEYİR HALİNDEKİ EGO OTOBÜSÜNÜN ARKA LASTİKLERİ KOPTU, O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP...

ANKARA’DA SEYİR HALİNDEKİ EGO OTOBÜSÜNÜN ARKA LASTİKLERİ KOPTU, O ANLAR BİR VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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