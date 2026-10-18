Boluspor'da yorgunluk ve hakem tartışması, hedef üç puan

Boluspor'da Iğdır maçı sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Boluspor, deplasmanda Iğdır FK’ya 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın performansına ve maçın kaderini belirleyen unsurlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan teknik sorumlu Münir Yıldırım, hem saha içi hem de dışı unsurlara dikkat çekti.

maçın dönüm noktaları:

Yıldırım, ilk yarıda kaçırılan fırsatların maçın gidişatını etkilediğini vurguladı: "İlk yarı net 2-3 tane değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Tabii bunları değerlendirmiş olsaydık biz öne geçecektik." Ayrıca ikinci yarıda takımın düşüş yaşadığını ve bunun nedenlerinden biri olarak yoğun fikstürü işaret etti.

Teknik sorumlunun ifadelerine göre, Boluspor bir hafta içerisinde 3 tane maç oynadı ve bu durum oyuncularda belirgin yorgunluğa yol açtı. Yıldırım, oyuncuların mücadele etmekten kaçınmadığını, ancak fiziksel düşüşün performansı etkilediğini belirtti.

yargı ve gelecek hedefleri:

Yıldırım, hakem yönetimine dair eleştirilerini de paylaştı: "Bize yapılan fauller biraz geç çalınıyor, sanki zorla çalınıyor ama rakip takıma çok çabuk çalınıyor. Bundan ötürü biraz daha hakemlerimizin dikkat etmesi gerekiyor." Bu tespit, maç içinde verilen kararların takımın ritmini ne şekilde etkilediğine dair bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Son olarak takımın genel görünümüne ilişkin umutlu konuşan Yıldırım, Boluspor'un saha içindeki işleyişinden memnun olduğunu ve pozitif sinyaller aldıklarını söyledi: "Takımımız iyi sinyaller veriyor. İyi bir takımımız var, iyi bir ekibimiz var. Önümüzdeki maçlarda inşallah 3 puanlarla tanışacağız." Teknik sorumlu, şimdiye kadar yaşanan aksaklıklardan ders çıkarılarak lige odaklanılacağını ifade etti.

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