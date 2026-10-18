Cezaevi nakil aracı İmranlı'da devrildi: 7 yaralı

Kaza ayrıntıları:

Erzurum'dan Ankara'ya gitmekte olan 06 HC 8856 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Erzincan Karayolu'nun İmranlı ilçesi Kanlıarmut mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan bir kişi, Jandarma ekipleri ile İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve olay yerinde ilk müdahale sağlandı.

Yaralıların durumu:

Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yetkilileri, sevk edilenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Yaralılara yapılan müdahaleler sürüyor.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Kazanın oluş nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı; jandarma ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, bölgedeki trafik güvenliğini sağlamak ve kaza nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Cezaevi nakil aracı devrildi: 7 yaralı