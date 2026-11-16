Cezaevinden çıktıktan iki ay sonra annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı

Anne evde darbedildi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü evde darbederek ağır yaraladı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gerçekleşti. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler tarafından ağır yaralı halde bulunan kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen İftadiye Gürgün kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan N.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

OĞLU TARAFINDAN DARBE EDİLEN İFTADİYE GÜRGÜN AĞIR YER OLARAK KALDIRILDIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBETTİ.