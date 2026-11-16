Dolar 50,3854 +0,08%
Euro 55,4803 -0,03%
Bist 11.841,81 -0,01%
Altın Gram 6.264,91 -0,49%
EUR/USD 1,1011 -0,15%
Brent Petrol 92,40 -3,59%
--°

Cezaevinden çıktıktan iki ay sonra annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı

Samsun Çarşamba'da cezaevinden iki ay önce çıkan N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü darbederek ağır yaraladı; kadın hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 22:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Cezaevinden çıktıktan iki ay sonra annesini darbeden şüpheli gözaltına alındı

Anne evde darbedildi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü evde darbederek ağır yaraladı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de gerçekleşti. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler tarafından ağır yaralı halde bulunan kadın, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen İftadiye Gürgün kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayın ardından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan N.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı ve çalışmalar sürüyor.

OĞLU TARAFINDAN DARBE EDİLEN İFTADİYE GÜRGÜN AĞIR YER OLARAK KALDIRILDIĞI ÇARŞAMBA DEVLET...

OĞLU TARAFINDAN DARBE EDİLEN İFTADİYE GÜRGÜN AĞIR YER OLARAK KALDIRILDIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Estetikle izini değiştirmeye çalıştı, polis kiralık daire zincirinde buldu
images

Uzunköprü'de kaybolan 11 ton cevizin 3 tonu sahibine ulaştı
images

Arnavutköy’de üretim hattına jandarma müdahalesi: milyonlarca hap ele geçirildi
images

Antalya'da köprülü kavşakta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü yaşamını yitir...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manyas'ta kazak fasulyesi şenliği: yerel üretim ve kültürel miras öne çıktı

Estetikle izini değiştirmeye çalıştı, polis kiralık daire zincirinde buldu

Uzunköprü'de kaybolan 11 ton cevizin 3 tonu sahibine ulaştı

Karbonsuzlaşmada taahhüt yetmez: Ford Otosan COP31'de tedarik zinciri odaklı yol haritasını açıkladı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu