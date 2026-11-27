Cezalar ve ihaleler gündemde: Kocaeli Büyükşehir'den hafriyat ve ulaşım denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeninde görüşülen kararlar kapsamında çevre ve ulaşım denetimlerine yönelik yaptırımlar ile bazı taşınmazların kiralanmasına ilişkin ihaleler karara bağlandı. Belediye, Gebze ve İzmit ilçelerinde izinsiz hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen iki firmaya toplam 4.692.636 TL idari para cezası uyguladı.

encümen toplantısında alınan kararlar:

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, encümen toplantısında toplam 97 gündem maddesi ele alındı. Toplantıda belediyenin tasarrufundaki üç taşınmazın kiralama ihalesi de gerçekleştirildi. Başiskele Merkez Hal Tesisi'nde bulunan 69 numaralı unlu mamuller üretim ve satış yeri ile 70 numaralı lokanta yeri, aylık muhammen bedel olarak her biri 18.000 TL üzerinden üç yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı; ihalede 69 numaralı iş yeri için 18.100 TL, lokanta yeri için 18.500 TL teklif verildi.

Ayrıca İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Sarıcalar Caddesi'ndeki spor ve sosyal tesisi aylık 7.500 TL muhammen bedelle üç yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarıldı; bu ihalede 8.000 TL teklif sunuldu.

toplu taşıma ve çevre denetimleri:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde, duraklarında çalışmadığı ve yolculara fiziki müdahalede bulunduğu belirlenen 4 toplu taşıma aracı trafikten men edilerek, bu araçlardan 3'ü 3 gün, biri ise 10 gün süreyle trafikten men edildi. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü denetimleri kapsamında yolcuyu duraktan almama, yolcuya fiziki müdahalede bulunma, fazla yolcu taşıma, durak haricinde yolcu alma, seyir halinde sigara içme ve gerekli belgeleri bulundurmama gibi ihlaller tespit edildi. Bu kapsamda 77 toplu taşıma aracına toplam 285.285 TL idari para cezası uygulandı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinde ise çevre ve hafriyat mevzuatına aykırı hareket eden iki firma tespit edildi. Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde izinsiz hafriyat toprağı döken firmaya 2.346.318 TL, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde izinsiz hafriyat dökümü yaptığı belirlenen diğer firmaya ise aynı miktarda, 2.346.318 TL idari para cezası verildi.

Belediye yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve hem çevre koruması hem de vatandaşların güvenli ulaşımı için gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İZMİT VE GEBZE İLÇELERİNDE İZİNSİZ HAFRİYAT DÖKÜMÜ YAPTIĞI BELİRLENEN İKİ FİRMAYA TOPLAM 4 MİLYON 692 BİN 636 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.