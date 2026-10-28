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CHP, Türk devletleri zirvesini stratejik bir platform olarak görüyor

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi'ni Türk soydaşlarla iktisadi ve siyasi ilişkileri güçlendirecek stratejik bir platform olarak nitelendirdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Elif Demir

CHP, Türk devletleri zirvesini stratejik bir platform olarak görüyor

CHP MYK toplantısında sarı'nın değerlendirmesi

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından genel merkezde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı, hem dış politika gündemine hem de parti içi takvime dair değerlendirmeler yaparak partinin tutumunu ve uyarılarını paylaştı.

Mekke Antlaşması ve risk değerlendirmesi:

Sarı, Mekke Antlaşması'nı CHP olarak desteklediklerini belirterek, bunun ulusal çıkarlar bakımından değerlendirildiğini söyledi. Ancak anlaşmanın risklerinin de bulunduğunu vurguladı ve özellikle Suudi Arabistan ile Husi gerilimi bağlamında bu anlaşmanın Türkiye'yi sıcak bir çatışmanın içine sokma potansiyeline dikkat çekti. Sarı, riskleri minimize edecek mekanizmaların tasarlanması gerektiğini, muğlak kalan konuların hem kamuoyunda hem de parlamento zemininde tartışılmasını ve eksik yönlerin açıklığa kavuşturulmasını istediklerini ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi ve iş birliği vurgusu:

Sarı, Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatları Zirvesi'ni CHP açısından jeopolitik sistem içinde önemli bulduklarını söyledi. Zirvenin, Türk soydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi ile iktisadi ve siyasi iş birliğinin ilerletilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu, ayrıca bu devletlerle iş birliğinin Türk dünyasının 2040 vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinin kritik olduğunu belirtti.

Kurultay takvimi, hukuki süreç ve mutlak butlan ihtimali:

Parti içi takvime ilişkin olarak Sarı, kurultay başlangıç tarihinin, parti içinde daha önce alınan tedbir kararının geri çekilme sürecinin henüz netleşmemesi nedeniyle 15 gün ötelenmiş olduğunu açıkladı. Bu ertelemenin amacı, hukuki bir tartışmaya yol açmamak ve mahkeme kararının beklenmesi olarak açıklandı; Sarı, il ve ilçe kongrelerinin takviminde herhangi bir değişiklik olmadığını da vurguladı. Ayrıca mahkeme kararıyla 'mutlak butlan' onaylanırsa, dönemin yönetiminin yok hükmünde sayılacağı ve o dönemde yapılan iş ve eylemlerin geçersiz sayılacağının altını çizdi; iddialar arasında yer alan Özgür Özel'in fotoğrafının genel merkezden kaldırılması gibi adımların hukuki neticeye göre şekilleneceğini belirtti.

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI MYK GÜNDEMİNE İLİŞKİN GENEL MERKEZDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI MYK GÜNDEMİNE İLİŞKİN GENEL MERKEZDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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